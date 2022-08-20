Daha önce, sahalarda gördüğünüz ender olayların hepsini unutun...

Sahalarda gördüğünüze şaşırdığınız birçok olay olmuştur, ancak şu anda haberimize konu olan olayın bir benzeri olması neredeyse imkansız...

Çünkü bu olay, muhtemelen hiçbir zaman şahit olmadığınız bir şey.

Türkiye, birçok nadir olaya ev sahipliği yapan bir ülke, ancak Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanan TFF Rezerv Ligi maçında yaşanan olay; ilginç olaylar kervanının, muhtemelen ilk sırasına oturacak.

Çünkü, sarı-kırmızılı ekibin Ümraniyespor tesislerinde oynadığı maç öncesinde sahalarda hiç de alışık olmadığımız bir olay yaşandı.

Ne yaşandı?

Futbolcular, hazırlıklarını tamamlayıp maç için sahaya çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

O sırada, iki inek sahayı basmış ve çimleri yerken görüntülendiler.



İki takım oyuncuları, sahaya doğru yürüdü ve maç için tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra inekler sahadan çıkarıldı.

İneklerin tesislerden çıkarılmasının ardından, TFF Rezerv Ligi mücadelesi başladı.

Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynan maçta, sarı-kırmızılı ekip sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ne söylendi?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu görüntülerin ardından, birçok yorum yapıldı.

Kullanıcılardan birisi, görüntülere inanmadı ve montaj olduğunu söyledi.

Bir diğeri ise ineklerin maça herhangi bir etkisi olup olmadığını merak etti.

Sonuç olarak; TFF Rezerv Ligi maçı öncesinde yaşanan bu olay, futbolseverleri şaşırtmaya yetti.

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