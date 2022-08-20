İtalyan efsane, Fransız yıldızın intikam arzusunda olduğunun altını çiziyor.

Fabio Cannavaro, Paul Pogba'nın Manchester United'dan yaz transfer döneminde bonservissiz olarak Juventus'a geri dönmesinin ardından, yeniden en üst seviyede futbol oynaması konusunda destekledi.

Ancak eski savunma oyuncusu, İngiltere'deyken saç stilini düzenli olarak değiştirmesiyle ünlendikten sonra Pogba'nın görünüşüne olan takıntısını eleştirdi.

Fransız yıldız, İtalya'daki ilk sezonunda 178 maçta 34 gol attı ve dört kez Scudetto'yu ve iki kez de Coppa Italia'yı kazandı.

Juve'nin Amerika Birleşik Devletleri turu sırasında menisküs sakatlığı geçirdikten sonra Torino'ya dönüşünden bu yana henüz iyi bir görünüm elde edemedi.

Ve Pogba'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı şimdilik belli değil.

Birkaç sezon sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan ve taraftarlarla olan ilişkisi bozulan Pogba, bir dizi kötü performans nedeniyle United'da zorlu yılları geride bıraktı.

Şu anda eski kulübüne dönen yıldız oyuncu, en kısa sürede sahalara geri dönmeyi umuyor.

Cannavaro Pogba hakkında ne dedi?

İtalyan eski stoper, Pogba'nın Juve için oynarken kendisini çok heyecanlandırdığını ve onun harika bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Ancak imajına olan takıntısının ardından son birkaç yılda yolunu kaybettiğinin de altını çizdi.

2006 yılında Ballon d'Or kazanan efsane oyuncu, Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi:

"Bir oyuncu olarak beni heyecanlandırdı. Gerçekten çok iyi bir tekniği var.

"Fakat son yıllarda Manchester'da tanınmaz bir haldeydi.

"Saçlarına ve imajına yapılan aşırı muamele, Juventus'a geldiğinde şüphelenmeme neden oldu.

"Eğer kendinizle çok fazla ilgileniyorsanız, zirvede rekabet edemezsiniz.

"Ama onun yetenekli olduğunu düşünüyorum ve Pogba, kesinlikle intikam istiyor!"

Daha fazlası için:

Chelsea, Leicester City forması giyen Wesley Fofana transferini bitiriyor