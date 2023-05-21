Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçında Mete Kalkavan'ın iptal ettiği gol, çok konuşuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, kritik mücadelede MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Ümraniyespor, Süper Lig'e veda etti.

Karşılaşmanın sonucundan çok maça hakem Mete Kalkavan'ın bir pozisyondaki kritik kararı damga vurdu.

Neler oldu?

Maçın 29. dakikasında Ankaragücü'nün önce attığı gol, ardından da kazandığı penaltı iptal edildi.

Sağ kanattan ceza sahasına giren Milson ortayı yaptı, savunmada Mustafa'dan seken topa kale sahasında Djokanovic dokundu ve ağları havalandırdı.

Fakat hakem Mete Kalkavan, Mustafa'nın topa eliyle müdahale ettiğini tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi.

VAR tavsiyesi ile kenara gelen Mete Kalkavan, pozisyonu monitörden izledi ve penaltıyı iptal etti. Oyun, hakem atışıyla yeniden hareketlendi.

Kalkavan, düdüğü golden önce çaldığı için gol geçerlilik kazanmadı. MKE Ankaragücü kulübesinin pozisyon için yoğun itirazları oldu ancak karar, kural gereği değişmedi.

Ankaragücü'nden paylaşım

MKE Ankaraügücü'nün sosyal medya hesabından pozisyonla ilgili paylaşım yapıldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Rezalet' denilerek siyah bir görsel kullanıldı.

Tweetin altında Ankaragüçlü taraftarlar, hakem Mete Kalkavan'a sert tepki gösterdi.