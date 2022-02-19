Türk takımlarının Avrupa arenasındaki kötü gidişatı sürüyor.

Son olarak Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play off turunda Çekya ekibi Slavia Prag'a evinde 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15'in dışında kaldı.

Ne anlam ifade ediyor?

Ülke puanı sıralamasında ilk 15'te yer almak Avrupa Kupaları'na katılacak takımlarımız adına büyük önem taşıyor.

Öyle ki sıralamada ilk 15'te yer almamız halinde Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takım gönderebileceğiz.

Öte yandan Habertürk'te yer alan bilgiye göre sıralamada ilk 15'in dışında kalmamız halinde Şampiyonlar Ligi'ne tek takım ile katılabileceğiz. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ndeki doğrudan katıldığı grup aşamasındaki yerini kaybederek eleme oynamak zorunda kalacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye herhangi bir takım ile temsil edilemeyecek.

UEFA'nın bu sezon yürürlüğe koyduğu 3. kupa olan Konferans Ligi'nde ise 3 takımımız boy gösterecek.

Sonuç olarak Türkiye ilk 15'in dışında kalması halinde Avrupa Kupaları'nda 5 takım yerine 4 takım ile temsil edilecek.

Son durum nasıl?

Türkiye bu sezon aldığı sonuçlarla ülke puanı sıralamasında 16. sıraya geriledi.

Rakip olarak önümüzde Danimarka yer alıyor.

15. sıra için yarıştığımız ülkeler arasında 17. sırada Çekya, 18. sırada Yunanistan ve 19. sırada Hırvatistan bulunuyor.

Bu bakımdan doğrudan rakimiz olarak görünen Çekya'yı geride bırakmamız adına Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı elemesi kritik önem taşıyor.

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