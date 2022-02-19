Türk futbolunda ilginç olaylardan birisi daha yaşandı.

Yeni Malatyaspor'un hem teknik sorumlusu hem de aktif oyuncusu olan, Antalyaspor maçının 55. dakikasında Mustafa Eskihellaç’ı oyundan alarak kendisini maça dahil etti.

Tecrübeli futbolcunun bu hamlesi, Süper Lig'de unutulmayacak anlardan birisi oldu.

Adem Büyük ne yaptı?

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Antalyaspor üstünlüğü ile sona ererken dakikalar 55'i gösterdiğinde kenarda oyuna bir hamle yapma gereği duyan Adem Büyük, bu konudaki kararını kendisinden yana kullandı.

Büyük, oyuna girdikten sonra etkili bir performans gösterirken 74. dakikada yaptığı bir kafa vuruşu da direkten döndü.

Malatya ekibinin başında ilk maçına geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında çıkan Adem Büyük, o karşılaşmada oyuna dahil olmadı.

Öte yandan söz konusu mücadelede Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin de tıpkı Adem Büyük gibi maç kadrosunda yer alıyordu.

Fakat Nuri Şahin, kendisini oyuna almadı ve maç boyunca kenarda takımı yönetti.

Adem Büyük'ün bu sezonki performansı

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta forma giyerken takımı adına 6 gol atma başarısı gösterdi.

Nuri Şahin ise bu sezon Antalyaspor formasını 8 karşılaşmada giydi.

Daha fazlası için:

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz futbolcularını mercek altına aldı

Türkiye’de forma giymiş en iyi Arjantinli futbolcular