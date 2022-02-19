Rumen eski futbolcu ve teknik direktör olan Edward Iordanescu, Olimpiu Morutan’ın Galatasaray’a çok erken gittiğini söyledi.

Lordanescu, sezon başında Rumen ekibi Steaua Bükreş’ten 4.1 milyon euro bedelle Galatasaray’ın yolunu tutan Moruntan hakkında konuştu.

Steaua Bükreş’ten eski hocası Lordanescu, Rumen futbolcunun henüz hazır olmadığını ve bu nedenle satılmasının yanlış olduğunun altını çizdi.

Morutan’ın, Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme imzalamak için ne ruhen ne de fiziken hazır olmadığını belirtti.

Edward Iordanescu ne söyledi?

Bir dönem Steaua Bükreşten hocası olan Lordenascu eski oyuncusu Olimpiu Morutan hakkında Antena Sports’a şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası ayrılması için çok erkendi ve hazır değildi. Saha içinde ve saha dışında eksikleri vardı. Galatasaray'a hazırlıksız gitti.

"Onunla yeteri kadar çalışabilseydim, Galatasaray'a bu şekilde gitmezdi.

“Zihniyeti, katılımı, disiplini, futbol dışı hayatı, kişiliği ve ruhu, Galatasaray için yeterli değil. Hala geliştirmesi gereken yönleri var."

Morutan’ın sadece yeteneğine bakıldı

Edward Iordanescu, “Morutan, transfer edilirken sadece yeteneğine bakıldı ve alındı.

“Futbolda başarı için sadece yetenek yeterli değildir. Ortada bir potansiyel bulunabilir ama bunun nasıl geliştirileceği önemlidir.

“Özellikle genç futbolcular sadece teknik kapasiteleri veya hızları yüksek diye her yerde oynayabileceklerini düşünüyorlar.

"Ancak, sahaya çıktıklarında işlerin böyle yürümediğini görüyorlar. Sonrasında yaşadıkları duygusal çöküntü ise kolay tamir edilmiyor" dedi.

Morutan’ın parası henüz ödenmedi

Öte yandan Steaua Bükreş’in sahibi olan Gigi Becali, Galatasaray'ın henüz Morutan'ın parasını ödemediğini belirtti.

Becali şu şekilde konuştu: "Galatasaray, hâlâ Morutan'ın parasını ödemedi.

“Onlar parayı öderse ben de kendi futbolcularımın parasını ödeyeceğim. Onlar ödeme yapmadıkça ben de ödeme yapamıyorum.

"Şu anda kasamda param yok."

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