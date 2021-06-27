UEFA’dan gökkuşağı yasağı açıklaması

UEFA, Hollanda-Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Hollanda basınında, UEFA’nın Budapeşte’de taraftarlar için ayrılan alana gökkuşağı renkli bayrak ve aksesuarlar ile girmek isteyen Hollandalı seyircilere izin vermediği iddiası yer almıştı.

Nu.nl’de yer alan habere göre; güvenlik görevlileri Hollanda-Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde ‘fan zone’a’ giriş yapan taraftarların üzerindeki gökkuşağı renkli eşyalara el koydu.

Konu hakkında bir açıklama yayınlayan UEFA, olayın gerçekleştiği alanın yerel yönetimin sorumluluğunda olduğunu belirttti. Macaristan Futbol Federasyonu’na da bir uyarı yapan UEFA, LGBTQ+ hakları için bir simge haline gelen gökkuşağı renkli bayrakların politik bir amaç taşımadığını ve Puskas Arena’ya sokulabileceğini vurguladı.

UEFA ne söyledi?

UEFA’nın açıklamasında şu satırlara yer verildi:

“Hollanda basınında yer alan iddiaların aksine, UEFA’nın gökkuşağı renkli sembollerin Budapeşte’deki fan zone’a alınmamasıyla bir ilişkisi olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bu bölge yerel yönetimin sorumluluğu altında. UEFA, bu sembollerin fan zone’da bulunmasını desteklemektedir.”

“UEFA, Macaristan Futbol Federasyonu’na gökkuşağı renkli sembollerin politik olmadığını ve UEFA’nın #EşitOyun girişimiyle aynı çizgide yer aldığını bildirdi. #EşitOyun girişimi ayrımcılığın bütün türlerine karşı savaşmaktadır. Buna LGBTQ+ topluluğu da dahildir ve bayrakların stadyuma sokulmasına izin verilmelidir.”

Daha önce neler yaşandı?

UEFA’nın Münih’teki yerel yönetimin Allianz Arena’yı gökkuşağı renkleriyle aydınlatma isteğini geri çevirmesi büyük tepki çekmişti.

Almanya’nın Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde gündeme gelen bu hareketin amacı, Macaristan’da kabul edilen LGBT karşıtı yasayı protesto etmekti.

UEFA, Macaristan’a karşı politik bir mesaj içerdiği gerekçesiyle bu girişime engel oldu. UEFA’nın bu tavrı, gökkuşağı renklerinin politik bir anlam içermediğine dair yapılan açıklamayla çelişki içeriyor.

Almanya milli takımı kaptanı Manuel Neuer, turnuva boyunca gökkuşağı renkli bir pazubant takarak ayrımcılık karşıtı hareketin öncülerinden biri olmuştu. Almanya-Macaristan maçında tribündeki birçok taraftar da gökkuşağı renkli kıyafetler giymiş, bu seyircilerden biri ise Macaristan milli marşı sırasında sahaya girmişti.

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