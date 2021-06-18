Beşiktaş'ın istediği Diego Costa için Wolverhampton devrede

Beşiktaş'ın Diego Costa ile imza atmaya çok yakın olduğu iddia ediliyor ancak bu transferi bitirmek kolay olmayacak gibi görünüyor.

Şampiyonlar Ligi için kadrosuna bir forvet kazandırmak isteyen siyah-beyazlıların transfer listesine bir süredir Diego Costa yazılıyor.

Geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid'de geçiren ve şu anda kulüpsüz olan Costa için Beşiktaş'ın 2,5 milyon euro'ya kadar pazarlığını sürdürdüğü ve arada sadece bazı pürüzler kaldığı iddia edilmişti.

Ancak Diego Costa transferini bitirmek son Süper Lig galibi için kolay olmayacak gibi görünüyor.

Diego Costa'ya Wolverhampton talip

UOL'da yer alan habere göre; Diego Costa için İngiliz ekibi Wolverhampton talip oldu.

Özellikle finansal açıdan hedefe konulan Diego Costa, Portekizli yeni teknik direktör Bruno Lage'in de onayını almış durumda.

32 yaşındaki oyuncu ise Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

Diego Costa kariyeri

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, Ocak ayında takımdan ayrıldı.

La Liga ekibi, Costa'yı 2017-18 sezonundan önce Chelsea'den transfer etmişti.

Brezilya asıllı İspanyol golcü, Atletico Madrid'de ikinci dönemini yaşadı.

Daha önce 2010-2014 yılları arasında kırmızı-beyazlı formayı giyen Costa, Madrid ekibinde 215 maça çıktı ve 83 gol kaydetti.

32 yaşındaki golcü, Başkent ekibinde birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

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