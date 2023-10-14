Twente - Fenerbahçe karşılaşmasının geç başlamasının faturası İsmail Kartal'a kesildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Twente - Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulübü ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tuttu.

Buna göre kurul, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verdi.

Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi 1 yıl olarak duyuruldu.

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Fenerbahçe'ye ne cezası verildi?

Kurul ayrıca Fenerbahçe'ye de aynı nedenden dolayı 25 bin Euro para cezası verdi. Bununla birlikte, aynı maçta 'takımın uygunsuz davranışı' başlığı altında da 3 bin Euro'luk bir para cezasına hükmedildi.

İsmail Kartal ve Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

2023-24 sezonunda şu ana kadar çıktığı tüm resmî maçları kazanan Fenerbahçe, millî aranın ardından yeniden lige dönecek.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde 22 Ekim pazar günü Hatayspor'u konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Kanarya, Hatayspor maçının ardından ise yüzünü yeniden Avrupa'ya dönecek ve 26 Ekim'de Ludogorets'i ağırlayacak.