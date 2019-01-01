UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, biletleri ne kadar?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarını karşılaştıran UEFA Süper Kupa maçı hakkında bilmeniz gerekenler...

UEFA Süper Kupa karşılaşması, her sezon başında bir önceki Şampiyonlar Ligi ve galiplerini karşı karşıya getiriyor.

2019 ayağı İstanbul'da bulunan Vodafone Park'ta oynanacak olan Süper Kupa'da iki İngiliz ekibi mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi galibi ve UEFA Avrupa Ligi kazananı , bu prestili kupayı müzelerine götürebilmek için uğraşacak.

2019 Süper Kupa maçı ne zaman?

UEFA Süper Kupa'nın 2019 ayağı 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma, yerel saatle 22:00'da başlayacak.

2019 UEFA Süper Kupa maçı biletleri nerede satılıyor?

Karşılaşmayı yerinden takip etmek isteyen futbolseverler, UEFA'nın resmi sitesinden bilet alımı gerçekleştirebiliyor.

Biletler, 18 Haziran Salı günü yerel saatle 15:00'te satışa çıkacak.

2019 UEFA Süper Kupa maçı biletleri ne kadar?

UEFA'nın açıkladığı bilet fiyatlarına göre, Vodafone Park'ta müsabakayı seyretmek isteyen taraftarların 50 ila 150 Euro arası bir ücreti gözden çıkarması gerekmekte.