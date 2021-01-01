UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak?

Avrupa devlerinin rol aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine hazırlanılıyor. Peki yeni format nasıl olacak?

Avrupa futbolunun dev organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı artırılacak ve grup aşamaları tarih olacak.

31 Mart Çarşamba günü UEFA Yönetim Kurulu’nun yapacağı toplantı sonrası yeni format tüm dünya futbol kamuoyuna açıklanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni format

UEFA'nın aldığı karara göre, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilecek.

36 takımın ikisi ise Wild Card yöntemiyle seçilecek. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan fakat organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından katılacak.

Grup aşamaları ise Devler Ligi'nden kalkacak. Turnuvanın ilk aşamasında her takım, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakip ile karşılaşacak ve bunun sonucunda bir lig tablosu oluşacak.

Maçlar tamamlandığında, üst sırada yer alan 8 takım doğrudan eleme turuna yükselirken, 9 ile 24. basamak arasında kalan takımlar play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi formatı ne zaman değişecek?

UEFA İcra Komitesi'nin 19 Nisan'da atacağı imzalara kalan yeni format değişikliği 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Takımlar 2024'e kadar 32 takımlı grup sistemine devam edecek.

Şampiyonlar Ligi tarihi

Günümüzdeki Şampiyonlar Ligi organizasyonu 1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında başladı.

1991'de ise Şampiyonlar Ligi adını aldı ve grup sistemine yeni ismiyle birlikte geçti. Şu an oynanan 'Son 16 Turu' 2000'lere kadar grup sistemiyle oynanıyordu.

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