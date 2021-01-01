Sürpriz iddia: Liverpool Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

İngiliz basına göre Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Tufan'ın performansını yakından takip ediyor.

Milli Takım'ın Norveç deplasmanında attığı gollerle adından söz ettiren Ozan Tufan'ın adı birçok takımla anılıyor.

Son olarak İngiliz basını Premier Lig'de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve lider Manchester City'nin 25 puan gerisine düşen Liverpool'un milli oyuncuya ilgi gösterdiğini öne sürdü.

The Sun'da yer alan haberde Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Ozan için Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçlara gözlemci gönderdiği belirtildi.

Haberde Ozan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesinin sürdüğü hatırlatılırken, sarı-lacivertli takımın en az 13 milyon sterlin isteyeceği öne sürüldü.

Liverpool'un ilgisi yeni değil

Liverpool'un Ozan'a beş yıl önce de ilgi gösterdiği ancak bu ilginin o dönem resmi bir teklife dönüşmediği kaydedilirken, 26 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki çıkışına vurgu yapıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkan Ozan, bu karşılaşmalarda beş gol atarken, beş de asist yapmış ve etkili olmayı başarmıştı.

Ozan Tufan ne söyledi?

Letonya maçı öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Türk futbolunu yurt dışına temsil etmek istediğini belirten Ozan transfere yeşil ışık yakmıştı:

"Bu takımın macerası henüz yeni başlıyor. Hepimiz yolun çok başındayız. Yurt dışında oynamayı ve Türk futbolunu Avrupa'da temsil etmeyi her zaman çok isterim. Hedeflerimden biri bu.

"Premier Lig'in oyun tarzını beğeniyorum ve uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu hedefim en kısa zamanda gerçekleşir."