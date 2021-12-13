UEFA Avrupa Ligi Play-off kuraları çekildi: Barcelona, Napoli'ye; Dortmund, Rangers'a rakip oldu

UEFA Avrupa Ligi üst tur kuraları çekildi. Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlar bir torbada, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer aldı.

Avrupa Ligi E Grubu'nu birinci sırada lider tamamlayan ve son 16 turuna doğrudan katılım hakkı kazanan Galatasaray'ın rakibi ise 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura çekiminin ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-off kura çekimi torbaları

Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olurken Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlar seri başı olmayan ekipler olarak kuraya katıldı.

Seri başı olan takımlar şu şekilde: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb.

Seri başı olmayan takımlar ise şu şekilde: RB Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla, Zenit.

UEFA Avrupa Ligi Play-off eşleşmeleri nasıl?

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi yapıldı ve Barcelona, Napoli ile eşleşirken Borussia Dortmund, Rangers'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Takım Takım Atalanta Olympiakos Leipzig Real Sociedad Sevilla Dinamo Zagreb Barcelona Napoli Zenit Real Betis Borussia Dortmund Rangers Sheriff Braga Porto Lazio

🚨 UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri 👇



Atalanta 🆚 Olympiakos

Leipzig 🆚 Real Sociedad

Sevilla 🆚 Dinamo Zagreb

Barcelona 🆚 Napoli

Zenit 🆚 Real Betis

Borussia Dortmund 🆚 Rangers

Sheriff 🆚 Braga

Porto 🆚 Lazio pic.twitter.com/ig50qNn2Mm — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 13, 2021

UEFA Avrupa Ligi Play-off maçları ne zaman?

Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak.

İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.