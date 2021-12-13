UEFA Konferans Ligi play-off kuraları çekildi: Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları çekildi. Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seribaşı olarak yer almadı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyordu.
UEFA Konferans Ligi Play-Off eşleşmeleri nasıl?
Konferans Ligi Play-Off kura çekimi yapıldı ve Fenerbahçe'nin rakibi Çek Cumhuriyeti temsilcisi Slavia Prag oldu.
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UEFA Konferans Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Takım
Takım
Fenerbahçe
Slavia Prag
Marsilya
Karabağ
PSV
Maccabi Tel-Aviv
Midtjylland
PAOK
Leicester City
Randers
Bodo-Glimt
Celtic
Sparta Prag
Partizan
Rapid Wien
Tottenham/Vitesse
UEFA Konferans Ligi Play-Off maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek.