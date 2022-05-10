UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde değişikliklere gitti: 2024'ten itibaren 36 takımla oynanacak

UEFA,Şampiyonlar Ligi'nin 2024-25 sezonundan itibaren 36 takımlı "İsviçre modeli" ile oynanacağını açıkladı.

Yeni formatta, her takım 10 maç haftasında sekiz maç oynayacak.

Ek dört katılımdan ikisi, UEFA kulüp turnuvalarının her bir sezonunda en yüksek performans gösteren ülkeler bazında verilecek.

Ülke puanı sıralamasında beşinci sıradaki ülkenin üçünsüsü ve Şampiyonlar Yolu tarafından gelecek bir takım kalan iki hakkı dolduracak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bunun "katılma hayalinin tüm kulüpler için devam edeceği" anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa kupalarındaki tarihi performansları temelinde kulüplere iki Şampiyonlar Ligi yeri verilmesine ilişkin daha önceki bir teklif geçerli olmayacak.

Reddedilen bu teklife göre, bu katılımlar bir kulübün katsayısına göre atanacaktı.

Eleştirmenlere göre yeni sistem, daha büyük kulüpleri gösterdikleri kötü performansların ardından onları korumaya alıyor.

Ne söylendi?

"Uefa, bugün, sporun temel değerlerine saygı duymaya ve sportif liyakate dayalı niteliklere sahip, değerlere ve dayanışmaya dayalı Avrupa spor modeline tam uyumlu, açık yarışmaların temel ilkesini savunmaya tamamen bağlı olduğumuzu açıkça göstermiştir." dedi Ceferin.

"Seçilen formatın doğru dengeyi sağladığına ve rekabet dengesini iyileştireceğine ve kulüp müsabakalarımızın cazibesini ve popülaritesini artırırken kıtamızdaki kulüplere, liglere sağlam gelirler üreteceğine inanıyoruz."

Ceferin, yeni formatın Avrupa lig organları ve ulusal federasyonların anlaşmasıyla UEFA yürütme komitesi tarafından oybirliğiyle onaylandığını söyledi.

"Eleme böylece tamamen sportif performansa dayalı kalacak ve katılma hayali tüm kulüpler için geçerli olacak."

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