Galatasaray, Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından önemli bir gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde salı akşamı evinde Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, bu yenilgiye rağmen kasasını doldurdu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih mücadelesinden toplamda 52 milyon liralık gelir elde etti.

Aslan, dev maçta gerçekleşen bilet satışından 40 milyon TL kazandı. Rams Park'ın yanındaki GS Store'dan ise maç günü 12 milyon liralık satış yapıldığı kaydedildi.

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Galatasaray böylece, aynı gün içerisinde toplam 52 milyon TL gelir elde etmeyi başardı.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçının ardından tekrar lige odaklanmış durumda.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.