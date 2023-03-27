Devler Ligi, nisan ayındaki maçlarla devam edecek. Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? GOAL Türkiye, bildiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunda yolun sonuna yavaş yavaş geliniyor. Son 16 turundan zaferle ayrılmayı başaran sekiz takım, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Bu turu geçen takımlar yarı finale yükselecek ve kupaya bir adım daha yaklaşacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman oynanacak?

GOAL Türkiye, inceliyor.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Milli aranın sona ermesinin ardından nisan ayında kulüp futbolu kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları ise 11 Nisan Salı günü başlayacak.

Çeyrek finalde Benfica - Inter, Manchester City - Bayern Münih, Milan - Napoli ve Real Madrid - Chelsea maçları oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali programı

Tarih Saat Maç 11 Nisan Salı 22.00 Benfica- Inter 11 Nisan Salı 22.00 Manchester City - Bayern Münih 12 Nisan Çarşamba 22.00 Milan - Napoli 12 Nisan Çarşamba 22.00 Real Madrid - Chelsea

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman?

11 ve 12 Nisan'da oynanacak ilk maçların ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilecek. Rövanş mücadeleleri ise 18 ve 19 Nisan'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şu şekilde:

Tarih Saat Maç 18 Nisan Salı 22.00 Chelsea - Real Madrid 18 Nisan Salı 22.00 Napoli - Milan 19 Nisan Çarşamba 22.00 Inter - Benfica 19 Nisan Çarşamba 22.00 Bayern Münih - Manchester City

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalar EXXEN ekranlarından yayınlanıyor. Çeyrek final maçları da EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.