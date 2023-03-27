UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Çayır
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20230317 Champions League trophy(C)Getty Images
Şampiyonlar LigiBenfica vs InternazionaleBenficaInternazionaleMan City vs Bayern MünihMan CityBayern MünihMilan vs NapoliMilanNapoliReal Madrid vs ChelseaReal MadridChelsea

Devler Ligi, nisan ayındaki maçlarla devam edecek. Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? GOAL Türkiye, bildiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunda yolun sonuna yavaş yavaş geliniyor. Son 16 turundan zaferle ayrılmayı başaran sekiz takım, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Bu turu geçen takımlar yarı finale yükselecek ve kupaya bir adım daha yaklaşacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman oynanacak?

GOAL Türkiye, inceliyor.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Milli aranın sona ermesinin ardından nisan ayında kulüp futbolu kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları ise 11 Nisan Salı günü başlayacak.

Çeyrek finalde Benfica - Inter, Manchester City - Bayern Münih, Milan - Napoli ve Real Madrid - Chelsea maçları oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali programı

TarihSaatMaç
11 Nisan Salı22.00Benfica- Inter
11 Nisan Salı22.00Manchester City - Bayern Münih
12 Nisan Çarşamba22.00Milan - Napoli
12 Nisan Çarşamba 22.00Real Madrid - Chelsea

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman?

11 ve 12 Nisan'da oynanacak ilk maçların ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilecek. Rövanş mücadeleleri ise 18 ve 19 Nisan'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şu şekilde:

TarihSaatMaç
18 Nisan Salı22.00Chelsea - Real Madrid
18 Nisan Salı22.00Napoli - Milan
19 Nisan Çarşamba22.00Inter - Benfica
19 Nisan Çarşamba 22.00Bayern Münih - Manchester City

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalar EXXEN ekranlarından yayınlanıyor. Çeyrek final maçları da EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

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