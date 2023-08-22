NK Maribor deplasmanında yaşanan olayların ardından UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza geldi.

UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde oynanan NK Maribor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların faturasını sarı-lacivertli taraftarlara kesti.

Kurum, söz konusu mücadelede yaşanan arbedelerden dolayı Fenerbahçe'ye bir maç deplasman tribünü yasağı ve 30 bin euro para cezası verdi.

Neler olmuştu?

Fenerbahçe'nin NK Maribor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında bir NK Maribor taraftarının, sarı-lacivertlilerin deplasman tribününe girerek Fenerbahçe pankartını almaya çalıştığı bildirilmişti.

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Daha sonra Fenerbahçelilerin, söz konusu taraftara fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilmişti.

Bu yaşananların ardından mücadele uzun süre durmuş, Fenerbahçe taraftarlarının olduğu bölüm boşaltıldıktan sonra karşılaşma yeniden başlamıştı.

Fenerbahçe için sırada ne var?

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, hafta içinde Avrupa mesaisinde olacak.

Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Perşembe akşamı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Twente'yi konuk edecek.

Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak.