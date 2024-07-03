UEFA Türkiye'nin çeyrek finale yükseldiği Avusturya maçı sonrasında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a ceza verebilir.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır" denildi.

Bozkurt işareti yaptı

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, maç sonrası yaptığı bozkurt işareti ile dikkat çekmişti. Demiral'ın bu hareketi, UEFA'nın dikkatini çekmiş ve soruşturma açılmasına neden oldu. Maç boyunca gösterdiği performansla takımını çeyrek finale taşıyan Demiral, attığı iki golle Türkiye'nin galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Disiplin yönetmeliği

UEFA'nın soruşturma açmasına neden olan davranış, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi kapsamında değerlendiriliyor. Bu madde, oyuncuların ve takım görevlilerinin uygun olmayan davranışlarını ve sportif olmayan hareketlerini düzenliyor. Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti de, UEFA tarafından bu kapsamda inceleniyor.

Çeyrek finalde rakip Hollanda

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Avusturya karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, takımın moralini yükseltti ve çeyrek finaldeki Hollanda maçı öncesinde büyük bir moral kazandırdı. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Merih Demiral'ın bu başarının önemli bir parçası olması, çıkacak kararı oldukça kritik bir eşiğe dönüştürüyor.

Sonuç ve beklentiler

UEFA'nın Merih Demiral hakkında başlattığı soruşturmanın sonucu, futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Soruşturma sonucunda çıkacak karar, hem oyuncunun kariyeri hem de Türkiye Milli Takımı'nın turnuvadaki ilerleyişi açısından büyük bir önem taşıyor.