"UEFA", Juventus, Chelsea, Newcastle ve Aston Villa'ya ceza verdi

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bugün Salı günü, başta Juventus, Newcastle, Aston Villa ve Chelsea olmak üzere bir dizi kulübe yaptırım uyguladığını duyurdu.

"AS" gazetesi, Kulüplerin Mali Denetim Kurulu'nun (CFCB) Birinci Dairesi'nin, 2025/2026 Avrupa kulüp müsabakalarına katılan kulüplere ilişkin değerlendirmesini tamamladığını ve bugün Salı günü, mali sürdürülebilirlik gerekliliklerini yerine getiremeyen kulüplerle ilgili bir dizi kararı açıkladığını bildirdi.

Oda, Newcastle United (İngiltere), Juventus (İtalya), Nice (Fransa), Santa Clara (Portekiz), Astana (Kazakistan) ve Partizan (Sırbistan) kulüplerinin, 2025/26 sezonunda ilk kez üç yıllık toplam bazda değerlendirilen futbol gelirleri kriterine uymadığını açıkladı. Kurumun değerlendirmesi, 2023, 2024 ve 2025'te sona eren mali yılları kapsamaktadır.

Newcastle United ve Juventus, geçen sezon belirlenen düzenleyici çerçeveye uygun olarak Kulüpler Finansal Denetim Kurumu ile üç yıllık bir anlaşmaya vardı.

Juventus’a 20 milyon avro para cezası verildi; bunun 14 milyonu derhal ödenecek. Newcastle’a ise 10 milyon avro para cezası verildi; bunun 7 milyonu derhal ödenecek ve geri kalanı 3 yıl içinde taksitlendirilecek.

Kulüpler, uzlaşma anlaşmasında aşağıdaki yükümlülükleri kabul ettiler:

Tahmin edilen ihlalin ciddiyetine bağlı olarak belirlenen tutarda para cezası ödemek.

Kulüp, UEFA kulüp müsabakaları için A kadrosuna yeni oyuncu kaydetme konusunda kısıtlamalara tabi tutulacaktır. Bu önlem, kulübün uzlaşma anlaşmasında belirtilen koşullara ne ölçüde uyduğuna bağlı olarak, uzlaşma dönemine dahil olan her sezon için şartlı veya koşulsuz olarak uygulanacaktır.

Ortalama yıllık hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilememesi durumunda şartlı mali ve sportif önlemlerin uygulanmasına tabi olma (yani, A listesine yeni oyuncu kaydı konusunda daha katı kısıtlamaların getirilmesinden, kulübün hak kazandığı bir sonraki UEFA kulüpler turnuvasından men edilmesine kadar).

Ayrıca, Kulüpler Mali Denetim Kurulu’nun Birinci Dairesi, Aston Villa (İngiltere), Chelsea (İngiltere), Newcastle United (İngiltere), Nottingham Forest (İngiltere), Nice (Fransa), Strasbourg (Fransa), AEK Atina (Yunanistan), Fiorentina (İtalya) ve Fenerbahçe (Türkiye) kulüplerinin, 2025 takvim yılında kadro maliyet oranını %70’in üzerine çıkararak kadro maliyeti kuralını ihlal ettiklerine karar verdi.

Sonuç olarak, her kulübe izin verilen sınırı aştığı yüzde oranına ve kulübün aşan takım maliyet tutarına orantılı olarak para cezası verildi.

Strasbourg’a 25 milyon avro para cezası verildi; bunun 12 milyonu derhal ödenmek üzereyken, Aston Villa’ya ise 22,5 milyon avro para cezası verildi; bunun 15 milyonu derhal ödenmek üzere.

Chelsea'ye 3 milyon avro para cezası verildi; bunun 2 milyon avrosu derhal ödenmek üzere. Newcastle'a 3 milyon avro, Nottingham Forest'a ise 2,5 milyon avro para cezası verildi.

Strasbourg ve Aston Villa, ayrıca 2026/27 sezonunda Avrupa kulüp müsabakaları için “A” kadrosuna yeni oyuncu kaydetme konusunda kısıtlamaya tabi tutulacak.