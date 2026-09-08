24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

UEFA, Inter Milan maçı öncesi Mbappe ve Güler'i onurlandırıyor: Peki nedeni ne?

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
K. Mbappe
A. Guler
İspanya
İtalya
Fransa
Türkiye

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu zirve

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", bugün salı günü, Inter Milan maçı öncesinde Real Madrid'in ikilisi Kylian Mbappe ve Arda Güler'i ödüllendirdi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarının açılışında Inter Milan'ı Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

"Marca" gazetesi, Nepal ve Çin kurbanları anısına saygı duruşu ve Bernabeu Stadı'nın Ceuta'ya açık desteği gibi birçok olayı içeren maç öncesi dönemde, Avrupa Futbol Federasyonu'nun Real Madrid oyuncularına, Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki sezonundaki başarıları nedeniyle iki ödül verdiğini aktardı.

Real Madrid şampiyonluğu kazanamamış, çeyrek finalde Bayern Münih'e elenerek yarışa veda etmişti. Ancak Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", son sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü, Allianz Arena'da iki gol atan Arda Güler'e verdi.

 Bu akşam Inter Milan'a karşı oynanacak maçta cezalı olan Türk oyuncu, ödülü günlük kıyafetiyle teslim aldı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Ardından Mbappe, son Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı ödülünü teslim aldı. Fransız golcünün 11 maçta attığı 15 gollük sayıya başka hiçbir forvet ulaşamadı.

 Böylece Kylian, 2025-2026 sezonunda La Liga'da kazandığı Pichichi ödülüne Avrupa gol kralı ödülünü de ekledi. 

Real Madrid'in ikilisi, iki ödülü de yine kulübün eski oyuncularından biri olan Luis Figo'nun elinden aldı.



Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin