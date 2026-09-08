UEFA, Inter Milan maçı öncesi Mbappe ve Güler'i onurlandırıyor: Peki nedeni ne?

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", bugün salı günü, Inter Milan maçı öncesinde Real Madrid'in ikilisi Kylian Mbappe ve Arda Güler'i ödüllendirdi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarının açılışında Inter Milan'ı Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

"Marca" gazetesi, Nepal ve Çin kurbanları anısına saygı duruşu ve Bernabeu Stadı'nın Ceuta'ya açık desteği gibi birçok olayı içeren maç öncesi dönemde, Avrupa Futbol Federasyonu'nun Real Madrid oyuncularına, Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki sezonundaki başarıları nedeniyle iki ödül verdiğini aktardı.

Real Madrid şampiyonluğu kazanamamış, çeyrek finalde Bayern Münih'e elenerek yarışa veda etmişti. Ancak Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", son sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü, Allianz Arena'da iki gol atan Arda Güler'e verdi.

Bu akşam Inter Milan'a karşı oynanacak maçta cezalı olan Türk oyuncu, ödülü günlük kıyafetiyle teslim aldı.

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Ardından Mbappe, son Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı ödülünü teslim aldı. Fransız golcünün 11 maçta attığı 15 gollük sayıya başka hiçbir forvet ulaşamadı.

Böylece Kylian, 2025-2026 sezonunda La Liga'da kazandığı Pichichi ödülüne Avrupa gol kralı ödülünü de ekledi.

Real Madrid'in ikilisi, iki ödülü de yine kulübün eski oyuncularından biri olan Luis Figo'nun elinden aldı.







