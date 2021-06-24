UEFA, internet sitesinden yaptığı açıklamada deplasman golü kuralının 2021-22 sezonundan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Deplasman golü kuralı çift maçlı eleme sistemine göre oynanan turlarda, iki maç toplamında elde edilen sonuçların eşit olması durumunda devreye giriyordu. Bu iki takımdan hangisi deplasmanda daha fazla gol atmışsa, bir üst tura yükseliyordu.

1965’ten bu yana uygulanan deplasman golü kuralı, son zamanlarda ise eskisi kadar gerekli olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu konudaki endişelerle aynı görüşte olan UEFA da yayınladığı açıklamayla 2021-22 sezonundan itibaren bu kuralın uygulanmayacağını duyurdu.

Ceferin, konuya dair neler söyledi?

UEFA’nın yayınladığı açıklama metninde Aleksander Ceferin’in de açıklamalarına yer verildi:

“Son birkaç yıldır, 1965’ten beri uygulanan bu kuralın kaldırılması tartışılıyordu. Görüş birliğine varılamamasına rağmen; birçok antrenör, taraftar ve futbolun diğer paydaşları bu kuralın adilliğini sorguladı ve bu kuralın artık uygulanmaması gerektiğine dair görüş bildirdi.”

“Artık bu kural, asıl amacına ters düşmeye başlamıştı. Özellikle ilk maçlarda ev sahibi ekipler, hücum yapmaktan çekiniyorlardı çünkü bir gol yemeleri, rakiplerine çok büyük bir avantaj getiriyordu. Özellikle uzatma dakikalarına dair de adil olmayan durumlar söz konusu oluyordu, deplasman ekibinin bu süre zarfında bir gol bulması durumunda ev sahibinin iki gol atması gerekiyordu.”

“Ev sahibi avantajının günümüzde eskisi kadar önemli olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak bu yönde bir karar alınmasını kararlaştırdık.”

2021-22 sezonundan itibaren işleyiş nasıl olacak?

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre 2021-22 sezonundan itibaren kadın ve erkek futbolunda, iki ayaklı karşılaşmalarda toplam skorun eşit olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin bozulamaması durumunda ise penaltı atışlarına geçilecek.

UEFA, ayrıca bu kararın UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi ve UEFA Kadınlar Futbol Komitesi’nin önerilerini neticesinde UEFA İcra Komitesi tarafından yürürlüğe alındığını belirtti.

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