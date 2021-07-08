UEFA, Danimarka maçından sonra İngiltere'ye soruşturma açtı

İngiltere, üç ayrı konudan dolayı suçlanıyor.

UEFA, İngiltere ile Danimarka arasında Wembley'de oynanan maçın ardından, İngiltere'ye soruştuma başlatıldığını duyurdu.

Bunun en büyük sebebi de karşılaşma esnasında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer ışığının tutulması olarak açıklandı.

Bunun yanı sıra Danimarka milli marşının yuhalanması ve maçın ardından havai fişeklerin patlaması da inceleme altına alındı.

Gareth Southgate'in ekibi pazar günü Wembley'de finalde İtalya ile karşılaşacak ve bu maç için ne gibi önlemler alınacağı merak konusu.

Wembley'de neler yaşandı?

İngiltere, Euro 2020'deki ilk golünü Danimarka karşısında yedi. Mikkel Damsgaard, 30. dakikada frikikten harika bir vuruşla kaleci Jordan Pickford'ı avlamayı başardı.

Bu golden dokuz dakika sonra ise Simon Kjaer, topu kendi kalesine yolladı ve İngiltere kısa sürede skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

90 dakika bu şekilde biterken yetkililer, uzatmalar başlamadan önce sohbet etmek için bir araya geldi ve hakem Danny Makkeile, tribünlerde bir lazer kullanıldığını öne sürdü.

Ardından televizyon kameraları, Harry Kane'in penaltı vuruşunda Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın yüzüne parlayan bir lazer ışığı yakaladı.

Leicester kalecisi buna rağmen Kane'in penaltı buruşunu kurtardı fakat dönen topta gole engel olamadı.

UEFA ne söyledi?

Avrupa futbolunun yönetim organı, bir dizi başka suçlamayla birlikte olayı araştırıyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere ile Danimarka arasında 7 Temmuz'da Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanan UEFA Euro 2020 yarı final maçının ardından disiplin soruşturması açıldı.

"İngiltere'ye Suçlamalar: Taraftarlarının lazer kullanması, Danimarka'nın ulusal marşı esnasında İngiliz taraftarların yarattığı rahatsızlık, İngiliz taraftarlar tarafından havai fişek patlatılması.

"Dava, zamanı geldiğinde UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından ele alınacaktır."

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