Maurizio Sarri, Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi’nde Porto’ya elendiği maçın ardından VAR’a yüklendi. İtalyan hoca, İngilizlerin VAR’ı futboldan çıkarabileceğini umuyor.

Serie A temsilcisi Lazio, Portekiz ekibi Porto ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

Ciro Immobile ile öne geçerek maça avantajlı başlayan İtalyan takımı, Porto ile 2-2 berabere kalarak kupa macerasını noktaladı. İki takım arasında oynanan ilk maçı Portekiz ekibi, 2-1 kazanmıştı.

Ancak Sarri, maçın ardından karşılaşmanın hakemine ve VAR’a yüklendi.

Hakem Deniz Aytekin'in Sergej Milinkovic-Savic'e verdiği penaltı kararını beğenmeyen İtalyan hoca, maçta tartışmalı kararların olduğunu düşünüyor.

Ne söylendi?

Chelsea ve Juventus’un eski patronu DAZN’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hakemin penaltı kararındaki ilk hissi doğruydu, ancak VAR hakeme donmuş bir fotoğraf karesi gösterdi.

“Bu şekilde gösterilen her pozisyonun penaltı olma ihtimali çok yüksek. Bu tür kararlar her zaman orta hakem tarafından daha iyi değerlendirilir.

"Milinkovic'in ayağı sabit kaldı, hücum oyuncusu penaltıyı almak için uğraştı.

“Maçta şanssızdık ve hakemler de çok zayıftı. Onların düşük seviyeli performansı bizi etkiledi.”

VAR'ın kararlarından memnuniyetsiz olan Sarri, Premier Lig taraftarları arasında sisteme yönelik genel hoşnutsuzluğa atıfta bulunarak şunları ekledi:

"Umarım İngiliz taraftarlar VAR’ı ortadan kaldırırlar.”

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2019’da İtalya Süper Kupa’sında Juventus'a karşı bir kupa kazanan Lazio, o tarihten bu yana kupa kazanamıyor.

Lazio'nun son kazandığı kupa maçında şu anki teknik direktörü Sarri, o dönemlerde Juventus’un hocasıydı.

Serie A ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan İtalyan hoca, sezonun bundan sonraki döneminde gelecek yıl için Lazio’yu Şampiyonlar Ligi’ne taşımaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi yarışında Juventus, şu anda Lazio'nun dört puan önünde dördüncü sırada bulunurken Atalanta ise 6. sırada olan Lazio’nun bir puan önünde 5. sırada yer alıyor.

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