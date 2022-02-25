YORUM | Trabzonspor 'şampiyon' gibi geri döndü

Trabzonspor, seyircisinin tıklım tıklım doldurduğu tribünler önünde bildiğimiz görüntüsüyle maça yine müthiş bir tempoyla başladı.

Bu başlangıç, maçın ilerleyen dakikalarında olacaklar için hiçbir veri sunmadı bize, çünkü herkes bordo-mavili ekibin rahat bir galibiyetle ayrılacağı bir maçı kafasında oynamaya başlamıştı bile.

Ancak, Karadeniz temsilcisinin başlangıç oyunu devam etmedi. İlk yarıda temposu çok düşüktü.

Kayseri ekibi, ayağa paslar yaparak orta sahadan sakin bir şekilde çıktı. Hiçbir futbolcu panik yapmadı ve en rahat arkadaşını topla buluşturdu. Böylece çok rahat bir şekilde çıktılar.

Kayserispor dersine iyi çalıştığını gösterdi

Bu konuda Hikmet Karaman’ın hakkını vermek lazım. Hikmet Hoca, oyunu baştan sona harika bir planla çizmiş.

Kayseri ekibi, atletik oyuncularıyla hem ani ataklarda hem de yerleşik hücumlarda ilk yarının ilk dakikalarının haricinde yoğun bir baskıyla oynadı.

Bu sezon, ilk kez Süper Lig’de bir maç izleyen birisine Trabzonspor’un puan farkıyla lider olduğunu söyleseniz, muhtemelen ilk yarı bittiğinde kendisiyle dalga geçildiğini düşünürdü.

Trabzon’da sezonun oyunucu Nwakaeme top almakta zorlandı. Visca, özellikle ilk yarıda güçsüz göründü. Aynı şekilde Bakasetas da sezonun ilk bölümündeki temposu ve atletizminden yoksundu.

Danimarkalı forvet Corneilus ise geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında gol atmasına rağmen son haftalarda ayakta durmakta zorlanan oyunculardan birisi.

Cornelius, Alanyaspor maçından önceki Konyaspor maçında asist yapmasına rağmen sahanın etkisiz isimlerinden birisiydi. Abdullah Avcı dakikalar 60’ı gösterdiğinde onu oyundan almıştı. Danimarkalı futbolcu, son haftalardaki formsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Devre arasından sonra işler değişti

İkinci yarı başladığında her şey tamamıyla tersine döndü. ikinci yarının başlarına da büyük bir tempoyla başladı. 2-0 yenik durumda olan Karadeniz ekibi büyük bir baskı kurdu ve Visca’nın ayağından ikinci yarının ilk dakikalarında farkı bire indirdi. Bu gol, bordo-mavililer adına çok önemli bir geri dönüşün sinyali oldu.

Abdullah Avcı’nın ikinci yarıda oyuna yaptığı müdahalelerden birisi olan Djaniny, takımını beraberliğe taşıdığında Trabzonspor seyircisi, üzerindeki baskıyı tamamen attı. Djaniny, özellikle orta saha ve hücum bölgesi arasındaki bağlantıyı çok iyi sağladı.

Trabzonspor seyircisi de devreye girerek takımını ateşledi.

AA

Kayseri’nin kalesine fazla adamla ve inanılmaz bir baskıyla giden Trabzonspor, ikinci yarıda gösterdiği performansla ilk yarıdan çok farklı bir profil çizdi. Şampiyonluğun en büyük adayı, nihayet özüne döndü.

Birbirlerine yakın oynayan Trabzonsporlu futbolcular, galibiyet sayısı için her şeyi denediler. Kayseri ekibi, özellikle Trabzon’un baskı yaptığı anlarda rakip kalede çok net pozisyonlar buldu. O anlarda gelecek bir gol, Kayseri adına çok değerli olabilirdi, ancak pozisyonları değerlendiremediler.

Trabzonspor taviz vermedi

Kalesinde tehlikeli pozisyonlar olmasına rağmen Trabzonspor asla oyun temposundan taviz vermedi ve ikinci yarı kurduğu baskıyı maçın son dakikasına kadar sürdürdü.

Trabzon, Kayseri kalesine kurduğu baskının ödülünü son dakikada attığı penaltı golüyle aldı. Sezonun en tempolu maçlarından birisi oynandı. Kayserispor da çok iyi mücadele etti.

İki takım da oynadıkları tempolu maçın ardından alkışı hak ediyor. Ancak, Trabzonspor geri dönüşüyle durdurulamaz olduğunu bir kez daha gösterdi.

İkinci yarıda kendisini ‘şampiyon’ yapacak tempoyu yakalayan Trabzonspor, neden Süper Lig’in zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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