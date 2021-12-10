UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması son hafta karşılaşmalarının ardından tamamlanırken, haftanın oyuncusu ödülünün sahibi Napoli'nin bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı oyuncusu Eljif Elmas oldu.

Takımının Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta iki gol atan genç yıldız geceye damgasını vurmuştu.

Avrupa Ligi gruplarında oynadığı altı karşılaşmada dört gol ve bir asistle oynayan genç futbolcu, teknik direktör Luciano Spalletti'nin güvenini kazandıktan sonra bu sezon oldukça etkili performanslar ortaya koymuştu.

Serie A'da şampiyonluğu kovalayan Napoli ile 16 maça çıkan 22 yaşındaki Eljif, ligde de bir gol ve iki asistle oynuyor.

Değeri çok yükseldi

Fenerbahçe'de Phillip Cocu yönetiminde başlayan ve Ersun Yanal ile tamamlanan 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla çıkış yakalayan Eljif, sezon sonunda 16 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz yaz Kuzey Makedonya ile EURO 2020'de de yer almıştı.

Napoli ile 2025'e dek kontratı bulunan ve Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre (CIES) bonservis bedeli 70-90 milyon euro arasında bulunan Eljif'in adı dış basında eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'in yanı sıra İspanyol ekibinin ezeli rakibi Barcelona ile de anılıyor.

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