UEFA: Arjantin'i Uluslar Ligi'ne davet etmedik

Arjantin kaynaklı çarpıcı iddiaya UEFA'dan yalanlama geldi.

UEFA, 'in Uluslar Ligi'ne davet edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Copa America'da yarı finalde 'ya kaybeden Tangocular'ın süper yıldızı , hem bu maçın hem de Şili'yi 2-1 yendikleri üçüncülük maçının ardından CONMEBOL'u sert bir şekilde eleştirmiş ve turnuvanın Brezilya'nın kazanması için dizayn edildiğini savunmuştu.

CONMEBOL, Lionel Messi'nin ismini anmadan yayınladığı açıklamada Barcelonalı efsanenin açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Bu gelişmeler üzerine Fox Sports Arjantin'den çarpıcı bir iddia geldi. Kurum, UEFA'nın Arjantin'i Uluslar Ligi turnuvasına davet ettiğini, bunun içinse bir sonraki Copa America'ya katılmama şartı sunduğunu iddia etti.

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UEFA'dan yıldırım yalanlama

UEFA bu iddiayı ivedi bir şekilde yalanladı.

Avrupa futbolunun patronundan yapılan açıklamada "Arjantin'in UEFA turnuvalarına ya da UEFA üyesi olmaya davet edildiği yönündeki iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. UEFA bu konuda herhangi bir müzakerenin içine girmemiştir ve asla girmeyecektir. Fakat, kucaklayıcı bir organizasyon olarak dostluk ve arkadaşlık gereği, elbette, Arjantin'i özel konuk olarak UEFA turnuvalarına izlemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tarihte ilk defa düzenlenen 'nin ilk şampiyonu 'nun formasını terlettiği olmuştu.