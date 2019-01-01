Lionel Messi: Turnuva Brezilya'ya göre ayarlanmış

Şili'yi 2-1 yenerek Copa America üçüncüsü olan Arjantin'de Lionel Messi, maç sonrası oldukça sert açıklamalarda bulundu.

, 'in Şili ile oynadığı ve kazandığı Copa America üçüncülük maçının ardından açıklama yaptı.

Karşılaşmanın 37. dakikasıda Gary Medel ile Lionel Messi'nin tartışmasının ardından maçın hakemi iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyun dışı bırakmıştı.

Arjantin, rakibini 2-1 yenerek turnuvanın üçüncüsü olurken Messi, maç sonu düzenlenen madalya törenine katılmadı. Messi, bu kararını açıklarken kırmızı kartı da sertçe eleştirdi:

"Bu turnuvanın tamamen 'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bu düzensizliğin bir parçası olmak istemedim, takımdaki hiç kimse buna mecbur değil. Ben her zaman doğruyu söylerim ve dürüstümdür. Beni sakin kılan şey bu. Söylediklerimin tepki çekmesi umrumda değil. Bu yaşananların hepsi Brezilya ile ilgili söylediklerim yüzünden. Söylediğim şeyler geldi başıma bela oldu. Hakemler çok yanlış kararlar aldılar ve VAR'a bile gitmediler. Her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı."