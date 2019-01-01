CONMEBOL'dan Messi'ye sert yanıt: "Kabul edilemez!"

CONMEBOL, 'nin Copa America eleştirilerine yanıt verdi, Arjantinli süper yıldızın yorumlarının "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Messi, 'in 'ya 2-0 yenilerek final şansını kaybettiği maçın ardından başlattığı eleştirilerini, takımının Şili'yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü bitirdiği maçın ardından da sürdürdü.

Şili karşısında Beşiktaşlı Gary Medel'le tartıştığı pozisyonun ardından sürpriz bir şekilde kırmızı kart gören Messi, maçın ardından açtı ağzını yumdu gözünü. Turnuvanın Brezilya'nın kazanması için organize edildiğini savunan 32 yaşındaki efsane, madalya törenine katılmadı.

CONMEBOL, Messi'nin eleştirilerini "temelsiz" ve "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolda bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Bir maçın sonucunu sadakat ve saygıyla kabullenmek fair-play'in temel şartıdır. Aynı şey hakemler söz konusu olduğunda da geçerli. Onlar insan ve hiçbir zaman kusursuz olmayacaklar.

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12 ülkenin eşit bir biçimde mücadele ettiği bir turnuvada gerçekleşmesi normal olan olaylar üzerinden Copa America'nın dürüstlüğüne gölge düşürmek kabul edilemez.

Bu suçlamalar turnuvaya, oyunculara ve 2016'dan bu yana Güney Amerika futbolunu geliştirmek için var gücüyle çalışan CONMEBOL'da görev alan profesyonellere karşı bir saygı eksikliğini ifade ediyor."