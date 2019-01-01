Lionel Messi hakem yönetimini eleştirdi: "Saçmalık!"

Arjantin, Brezilya'ya yarı finalde kaybederek Copa America'dan elenirken, Lionel Messi maçın ardından hakemlere isyan etti.

'in süper yıldızı , 'ya 2-0 kaybettikleri maçta ortaya konan hakem yönetiminden hiç memnun değil.

Copa America yarı finalinde ev sahibi Brezilya, Arjantin'i devirerek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Lionel Messi'nin Arjantin A Takımı'yla kupa hasreti devam etmiş oldu.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Messi, Brezilya'nın attığı ikinci golden önce Sergio Agüero'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.

Messi, "Bizden daha iyi oynamadılar. Erken bir gol attılar ve ikinci gol bize verilmeyen penaltı pozisyonunun ardından geldi. Birçok saçma kart gösterdiler ama o pozisyonda VAR incelemesi bile yapmadılar. İnanılmaz bir şey bu. Maç boyunca en ufak bir müdahalede Brezilya'nın lehine faul çaldılar. Bu tür saçmalıklar bizim konsantrasyonumuzu bozdu." şeklinde konuştu.

Barcelonalı yıldız, yine de sorumluluğun kendilerine ait olduğunu belirtirken "Bunlar bizim için bahane değil ama konuşmamız lazım. Bunları analiz etmeli ve CONMEBOL'un bu konuda bir şeyler yapmasını ummalıyız. Bence harika bir maç oynadık. Bizden üstün değillerdi." dedi.

Arjantin, Brezilya karşısında 14 şut atarken, rakipleri 4 şuttan 2 gol çıkardı. Tangocular, ayrıca, Agüero ve Messi ile iki defa direğe takıldılar.