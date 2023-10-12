Türkiye A Millî Futbol Takımı, kritik Hırvatistan deplasmanında sahaya çıkıyor.

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında bu akşam deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.

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Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

D Grubu'nun diğer mücadelesinde bu akşam Letonya, saat 19.00'da Ermenistan'ı konuk edecek. Grubun diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Vincenzo Montella siftah yapıyor

Türkiye'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, A Millî Takım'ın başında ilk maçına çıkacak.

Öte yandan Ertaç Özbir, Kenan Yıldız ve Rayyan Baniya, süre almaları halinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek olan futbolcular.

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor.

Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada bulunuyor.