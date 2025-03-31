Türkiye'ye karşı etkili olamayan Macar oyuncu 50 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor

Premier Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, gelecek yaz büyük bir transfere imza atabilir.

Milos Kerkez etkileyici performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. CaughtOffside’a göre, İngiltere Premier Lig devi Liverpool, genç Macar sol bekle ciddi şekilde ilgileniyor ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladı.

Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki Kerkez, geçen yaz AZ Alkmaar’dan transfer olmuştu. Liverpool’un yeni futbol direktörü Richard Hughes, Kerkez’in Bournemouth’a gelişinde önemli rol oynayan isimdi ve bu bağlantı sayesinde transferde Kırmızılar öne geçiyor.

Bournemouth’un Kerkez için yaklaşık 45-50 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Liverpool’un bu rakamı ödemeye hazır olduğu ve oyuncunun da Anfield’da Macaristan Milli Takımı’ndan arkadaşı Dominik Szoboszlai ile birlikte oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Real Madrid ve Juventus da takipte

Ancak Liverpool, Kerkez için yarışan tek kulüp değil. Real Madrid, Theo Hernandez transferini gerçekleştirememe ihtimaline karşı Kerkez’i listeye aldı. Juventus ise Andrea Cambiaso’nun olası ayrılığına karşılık Kerkez’i alternatif olarak değerlendiriyor.

Premier Lig'den Chelsea ve Arsenal de sol bek arayışlarını sürdürüyor ve Kerkez bu kulüplerin de radarında. Atletico Madrid’in de devreye girdiği ve yaz transfer döneminde resmi teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Kerkez: “Hayalim en iyi takımlarda oynamak”

Kerkez, The Athletic’e verdiği röportajda hedefleriyle ilgili soruya şu cevabı verdi:

“Evet, çocukken en üst seviyede oynamayı, kupalar kazanmayı ve en iyi takımlarda yer almayı hayal edersiniz. Bu hedefler menajerimin ve babamın üzerinde durduğu şeyler. Ama ben şu anda sezonun geri kalanına odaklanıyorum. FA Cup bizim için önemli. Yazın neler olacağını göreceğiz.”

Eredivisie’de AZ Alkmaar formasıyla parladıktan sonra Premier Lig’de hızlı bir gelişim kaydeden Kerkez, bu sezon Bournemouth’un defans hattında istikrarlı bir performans sergiledi ve Avrupa’daki birçok kulübün transfer listesine girdi.