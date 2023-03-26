Türkiye U19 - İngiltere U19 maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşmalar devam ediyor. Elemelerde 7. Grup'ta bulunan U-19 Milli Takımı, son karşılaşmasında Macaristan U19 ile 1-1 berabere kaldı.
Ay-yıldızlıların golünü Emre Demir kaydederken rakibin golünü ise Jurek attı.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, bir sonraki maçını ise İngiltere U19 Milli Takımı ile oynayacak.
Türkiye U19 - İngiltere U19 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
19 Yaş Altı Milli Takımı, 28 Mart'ta İngiltere U19 takımı ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'deki Technique Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.
Eğer Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalı maçın yayın planını oluşturursa, GOAL Türkiye bu makaleyi güncelleyecek.