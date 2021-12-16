Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022/23 sezonu kuraları çekildi. Türkiye, C Ligi birinci grupta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Grubu ilk sırada tamamlayan ülke B Ligi'ne yükselirken, grup sonuncusu C Ligi'nde kalabilmek için play-out maçları oynayacak.

Stefan Kuntz temkinli konuştu

Kuranın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, rakipleri hafife almamaları gerektiğini söyledi.

"Litvanya ile A Milli Takım’ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak."

"Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye’nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız."

"Almanya’da yaşadığım yer, Lüksemburg’a yaklaşık 50km uzaklıkta. Dolayısıyla benim için yakın deplasman olacak. Lüksemburg’un yalnızca milli takım düzeyinde değil kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün."

"Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri’ne hazırlanmak var. Ben genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmıyorum. Esas mesele kalitedir."

2022/23 Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplar

A Ligi

Grup 1: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

Grup 2: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti

Grup 3: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

Grup 4: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B Ligi

Grup 1: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

Grup 2: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

Grup 3: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

Grup 4: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C Ligi

Grup 1: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

Grup 2: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi/Estonya

Grup 3: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan/Moldova

Grup 4: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D Ligi

Grup 1: Lihtenştayn, Kazakistan/Moldova, Andorra, Letonya

Grup 2: Malta, Kıbrıs Rum Kesimi/Estonya, San Marino

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