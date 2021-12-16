Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022/23 sezonu kuraları çekildi. Türkiye, C Ligi birinci grupta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Grubu ilk sırada tamamlayan ülke B Ligi'ne yükselirken, grup sonuncusu C Ligi'nde kalabilmek için play-out maçları oynayacak.
Stefan Kuntz temkinli konuştu
Kuranın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, rakipleri hafife almamaları gerektiğini söyledi.
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"Litvanya ile A Milli Takım’ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak."
"Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye’nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız."
"Almanya’da yaşadığım yer, Lüksemburg’a yaklaşık 50km uzaklıkta. Dolayısıyla benim için yakın deplasman olacak. Lüksemburg’un yalnızca milli takım düzeyinde değil kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün."
"Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri’ne hazırlanmak var. Ben genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmıyorum. Esas mesele kalitedir."
2022/23 Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplar
A Ligi
Grup 1: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
Grup 2: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti
Grup 3: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
Grup 4: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler
B Ligi
Grup 1: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
Grup 2: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk
Grup 3: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
Grup 4: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya
C Ligi
Grup 1: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları
Grup 2: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi/Estonya
Grup 3: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan/Moldova
Grup 4: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık
D Ligi
Grup 1: Lihtenştayn, Kazakistan/Moldova, Andorra, Letonya
Grup 2: Malta, Kıbrıs Rum Kesimi/Estonya, San Marino
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