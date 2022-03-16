Beşiktaş'ın efsane 10 numarası Sergen Yalçın, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışmasında rol alacak.

Geçtiğimiz sezonu siyah-beyazlı ekiple Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan deneyimli teknik direktör, yeni sezonda alınan olumsuz sonuçların ardından kulüple yollarını ayırdı.

Beşiktaş teknik direktörlüğünün ardından ilk kez bir projede yer alan Sergen Yalçın'ın durağı Survivor oldu.

Sergen Yalçın, Survivor'da ne yapacak?

Siyah-beyazlı efsane, TV8'de yayınlanan Survivor programının Birleşme Partisi'ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak.

Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu, Sergen Yalçın ile Dominik'te çekilen fotoğrafını Instagram hesabından, "Efsane 10 numara" notuyla paylaştı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın jüri koltuğunda oturacağı Birleşme Partisi, TV8'de 27-28 Mart’ta yayınlanacak.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan neden ayrıldı?

2021/22 sezonunu beklediği gibi açamayan son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden de puansız ayrıldı.

Alınan kötü sonuçların faturası Sergen Yalçın'a kesildi ve deneyimli teknik direktör görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz Aralık ayında takımdan ayrılan Yalçın'ın koltuğuna altyapı antrenörü Önder Karaveli getirildi.

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