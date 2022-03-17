Gerard Pique, Galatasaray mücadelesinde oyundan çıkarken ağır adımlarla hareket etti ve tribünlerden atılan maddeleri hakeme gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Barcelona'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun golüyle öne geçse de Pedri ile Aubameyang iki golü Katalan devine turu getirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında ise maçın gündemi Gerard Pique oldu. Peki Gerard Pique ne yaptı?

Ne oldu?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi karşılaşmanın 81. dakikasında Gerard Pique'yi oyundan aldı.

Clement Lenglet, deneyimli oyuncunun yerine oyuna girerken Pique biraz zamana oynadı.

Ağır adımlarla oyundan ayrılan Gerard Pique hakem tarafından uyarılsa da sahayı yedek kulübesinin karşı tarafından yavaşça terk etti.

Oyundan çıktıktan sonra yavaş adımlarla kulübeye giden 35 yaşındaki oyuncu, yol boyunca tribünden atılan maddeleri hakeme gösterdi.

Pique'nin bu hareketi Galatasaray taraftarlarının tepkisini topladı.

Maç nasıl sonuçlandı?

Galatasaray mücadelenin 28. dakikasında Marcao ile gol perdesini açtı.

Ancak 37. dakikada sahneye çıkan Pedri, Barcelona'nın beraberliği yakaladığı golü kaydetti.

İki ekip soyunma odasına beraberlikle giderken ikinci yarıda bu kez Aubameyang sahneye çıktı.

Eski Arsenal yıldızı, 49. dakikada Barcelona'yı 2-1 öne geçiren golü attı ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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