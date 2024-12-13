Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oluyor: Türkiye'nin Dünya Kupası için rakipleri kimler olacak?

Türkiye'nin de yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme gruplarının kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemelerinin kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye, kura çekiminde 2. torbada yer alacak ve kura TSİ 14.00'te İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirilecek.

Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı olmak üzere toplam 12 grup belirlenecek. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacağı için 4 takımlı bir grupta yer alacak.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında başlarken, 4 takımlı gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Gruplardaki maçlar 2025'in kasım ayında sona erecek. Her takım, grup aşamasında rakipleriyle iç saha ve deplasmanda toplam iki kez karşılaşacak.

Torbalar

FIFA'nın açıkladığı torba dağılımı şu şekilde:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Avusturya.

Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Avusturya. 2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye , Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç.

Ukrayna, İsveç, , Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç. 3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail.

İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail. 4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.

Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya. 5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.

Özel düzenlemeler

UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda bazı ülkeler aynı grupta yer alamayacak:

İspanya ve Cebelitarık

Kosova ile Bosna-Hersek

Kosova ile Sırbistan

Ukrayna ve Belarus

Ayrıca İzlanda ve Faroe Adaları'nın aynı grupta yer alması da kış koşulları nedeniyle engellenecek.

Avrupa'dan 16 ülke gidecek

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. İkinci sıradaki 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım toplamda 16 takım arasında play-off maçları oynayacak. Bu maçlar 2026'nın mart ayında yapılacak.

48 takım katılacak

Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Azteca Stadı'nda oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvada toplam 48 takım, 12 grupta mücadele edecek ve 104 maç oynanacak. Final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.