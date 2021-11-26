Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Portekiz oldu

2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için play off oynayacak olan Türkiye'nin play off turundaki ilk rakibi Portekiz oldu.

Stefan Kuntz'un öğrencileri Cristiano Ronaldo'ya sahip güçlü Portekiz'i play off turunda elemesi halinde ise Dünya Kupası için son sınavını İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Yarı finalin ilk maçını deplasmanda oynayacak olan A Milli Futbol Takımı, 24 Mart'ta oynanacak bu maçı kazanması halinde finali 29 Mart'ta yine deplasmanda oynayacak.

Kağıt üzerinde oldukça zor bir kura çeken Türkiye, katıldığı son Dünya Kupası olan 2002 Dünya Kupası'na da play yolculuğu ile katılmış ve üçüncü olmuştu.

A Yolu

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 İskoçya - Ukrayna 🇺🇦

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galler - Avusturya 🇦🇹



B Yolu

🇷🇺 Rusya - Polonya 🇵🇱

🇸🇪 İsveç - Çek Cumhuriyeti 🇨🇿



C Yolu

🇮🇹 İtalya - Kuzey Makedonya 🇲🇰

🇵🇹 Portekiz - Türkiye 🇹🇷 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 26, 2021

Ronaldo'nun son şansı olabilir

Dünya Kupası'na katılabilmek için 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası umutlarını elinden alması gereken ay-yıldızlı takımın, aynı zamanda EURO 2020'nin açılış maçında 3-0 mağlup olduğu son Avrupa şampiyonu İtalya'yı da Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın dışına itmesi gerekiyor.

2018 Dünya Kupası'na play off turunda İsveç'e elenerek turnuvanın dışında kalan İtalya, sonrasında yeniden yapılanma ile yeniden ayağa kalkmıştı.

Roberto Mancini yönetiminde oldukça etkili bir futbolla Avrupa şampiyonu olan İtalya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sürpriz bir şekilde İsviçre'nin gerisinde kalarak ikinci olmuştu.

Daha fazla okuma