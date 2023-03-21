Türkiye - Hırvatistan maçı biletleri satışa çıktı mı? Passolig zorunlu mu? Biletler nasıl alınacak?

Ay-yıldızlılar, Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Peki biletlerde Passolig zorunluluğu var mı? GOAL Türkiye, yanıtlıyor...

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 28 Mart Cumartesi akşamı EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Hırvatistan maçında Passolig zorunlu mu?

Karşılaşmanın 'öncelikli bilet satış' "Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için 18 Mart'ta başladı.

Maçın genel bilet satışı ise 19 Mart 2023 Pazar günü saat 17.30'da başladı.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek. T.C. Bursa Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile stadyum girişleri ve bilet satışları Passolig Kart ile yapılacak.

Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 100 TL, doğu ve batı üst tribünler için 200 TL, doğu ve batı alt tribünler için 250 TL, VIP biletler için ise 400 TL olarak belirlendi.

Localar konumuna göre koltuk başına 1.000 TL ile 3.500 TL arasında satışa sunulacak. Maça gidemeyecek taraftarlar, hatıra biletlerini 100 TL bedel ile www.passo.com.tr adresinden alabilecek.