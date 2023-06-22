Türkiye'de yabancı futbolcu kuralı sayısındaki değişiklikler, tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-24 sezonunda uygulanacak olan yabancı kuralını güncelledi. Buna göre Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan bir futbolcu ile sözleşme imzalanabilecek.

Ne söylendi?

TFF’nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler."