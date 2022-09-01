Federasyon binasına saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Milliyet'in haberine göre TFF'nin Riva'daki binasına iki el ateş edildi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Perşembe günü, TFF Yönerim Kurulu toplantısının yapıldığı akşam saatlerinde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı.

Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 7 kurşun isabet ettiği bildirildi.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

TFF binasına yapılan planları saldırının başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi. Söz konusu saldırı, perşembe akşamı saat 17:50-18:00 sularında gerçekleşti.

Saldırıda ilk mermi başkanlık odasına isabet ederken diğer mermi ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet etti.