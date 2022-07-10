Büyükekşi, öncelikli konulara yöneleceğini söylerken polemikten uzak kalmayı amaçlıyor.

Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR odasını başkanlara ve teknik direktörlere açacaklarını söylerken Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formayla maçlara çıkması durumunda talimatların uygulanacağını açıkladı.

"Galatasaray taraftarıydım" diyen Büyükekşi, şu anda sadece Türkiye Milli Takımı'nı desteklediğini vurguladı.

Ne söylendi?

Mehmet Büyükekşi, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda "Gelecek sezon Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa tavrınız ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig’in başlama tarihi olan 5 Ağustos’a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz.

"Federasyondan bazen gece saat 00.00’da, bazen 01.00’de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz.

"Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olmadan gerekeni yaparız.

"TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu uygularız."

"Amacımız, polemik yaratmak değil"

2010-2011 sezonu Süper Kupası'nın şu anda konuşulacak konu olmadığını belirten Büyükekşi, "Bu konuda herhangi bir fikrim yok. Bilgi sahibi olmadığım konularda fikir söyleyemem.

"Biz önce burada belirttiğiniz konularla değil, tüm futbol ailesinin federasyonuyuz. Bu kadar büyük camianın binlerce konusu var.

"Hakeminden gözlemcisine, futbolcusundan hocasına ve taraftarına milyonlardan bahsediyoruz. O yüzden bu konularda amacımız polemik yaratmak değil.

"Bu şu anda acil bir konu değil. Zamanı gelince onun da kararını alırız" dedi.

"Galatasaray taraftarıydım, üyeliğim var"

Başkan Büyükekşi'den "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna ise şu cevap geldi:

"Ben daha önce Galatasaray taraftarıydım, üyeliğim de var. Ama son iki yıl Gaziantep Futbol Kulübü’nün başkanlığını yaptım, oraya üye oldum.

"Gaziantep’in başarısı için bütün emeğimi ve birikimimi kullandım. Aslında bunu şunun için söylüyorum; siz hangi kurumun başındaysanız, o kurumun gelişmesi için varınızı yoğunuzu ortaya koyarsınız.

"Ben de Gaziantep’in Galatasaray’ı yendiği maçta büyük zevk aldım. Şimdi de TFF’nin başındayım. Şu andaki tuttuğum takım Türk Milli Takımı.

"Bundan sonra da Milli Takım için varımı yoğumu ortaya koyacağım."

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