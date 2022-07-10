Premier Lig ekipleri, Brezilyalı yıldızı transfer etmek için kıyasıya bir rekabet halinde.

Lucas Paqueta'nın, Lyon'daki geleceği belirsizliğini korurken özellikle Premier Lig'in dev ekibi Arsenal, onu transfer etmek için en istekli takım konumunda bulunuyor.

Topçular, Brezilyalı oyuncu için Fransız ekibine teklifini iletti.

Bir süredir 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilenen Arsenal, Mikel Arteta'nın bu yaz yaratıcı nitelikleri olan futbolcuya ihtiyaç duyuyor.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, kulübe teklif verenlerin hangi takımlar olduğunu açıklamadı, ancak Milan'ın eski yıldızını takımda tutmanın zor olduğunun farkında.

Lyon, Arsenal'ın istediği Paqueta'yı satacak mı?

Aulas, değerli oyuncusu hakkında soru sorulduğunda gazetecilere şunları söyledi: “Onun için teklifler var.

“Projede kendini tamamlanmış hissedebilen bazı oyuncular var ve her futbolcu bu şekilde hissetmiyor.

“Ekonomik olarak, fikirlerimizi ve hedeflerimizi takip edecek araçlara sahibiz.

"Koç bize fikrini verdi ve oyuncuların yapmak istediği şeyler de var.

"Bu durumlara göre, kararımızı verip geleceği şekillendireceğiz."

Paqueta Lyon'dan ayrılmak istiyor mu?

Newcastle United'ın da Paqueta'yı istediği söyleniyor ve Arsenal ile rekabet edebilecek harcama gücüne sahipler.

Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle ile Arsenal arasında bu transfer için kıyasıya bir rekabetin başlaması oldukça muhtemel.

Öte yandan, Lyon Teknik Direktörü Peter Bosz ise oyuncusunun kalitesini biliyor, ancak ekonomik olarak da bazı gerçekleri kabul ediyor.

Ve oyuncusuyla yaptığı görüşmenin sadece kendi aralarında kalacağını belirtiyor.

Bosz şunları söyledi: "Tüm iyi oyuncuları tutmak istiyorum, ama aynı zamanda gerçekçi olmalısınız.

“Bu konuda çok önemli olan bir oyuncu var, teknik direktör, kulüp, diğer kulüpler de transferin içinde.

"Lucas, çok önemli bir oyuncu, fakat bu oyuncunun ne istediğine bağlı olarak değişir.

"Onunla zaten görüştüm, ama bu aramızda kalacak.”

Lyon formasıyla 77 maçta 21 gol ve 13 asist kaydeden Paqueta, şu anda Fransa'da 2025'e kadar bir sözleşmesi var.

Bu nedenle, oyuncunun transfer olması halinde bonservis bedeli ucuz olmayacak.

Daha fazlası için:

Libertadores Kupası'nda oynanan Boca Juniors ile Corinthians arasındaki maçta felaketten dönüldü: Taraftarlar, zıplarken stadyumda çatlak oluştu