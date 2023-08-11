Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig kulüplerinin Avrupa'ya katılım hakları hakkında bir güncelleme yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu; 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki, UEFA Avrupa Ligi'nde iki ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bir takım olmak üzere toplam beş takımın Avrupa kupalarına katılacağını duyurdu.

Ne söylendi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir."

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2023-24 sezonunda Süper Lig'den kaç takım Avrupa'da oynuyor?

Mevcut sezonda Trendyol Süper Lig'den Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde; Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.

Türk kulüplerinin özellikle geçen sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde almış oldukları galibiyetler, ülke puanı sıralamasını olumlu etkiledi.