Amatör futbol kulübü, başkanın restoranı sayesinde kaleciyi ucuza getirdi.

Türk futbol tarihinin en ilginç transfer anlaşmalarından birini, Karabağlar Spor Kulübü gerçekleştirdi.

Amatör kulüp, genç kaleci Kenan Gürsen Saat ile bir sezon 'sınırsız kelle paça çorbası' karşılığında anlaşma sağlayarak gündeme oturdu.

Kaleci, sezon boyunca çok sevdiği çorbayı sınırsız olarak tüketebilecek.

Ne söylendi?

Saat, transferinin ardından konuyla ilgili şunları söyledi:

"Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorbası içiyordum. Bu teklif de benden geldi.

"Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu.

"Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak."

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Saat, bir yandan da mutlu olduğu işi yaptığını sözlerine ekledi.