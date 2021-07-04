Türkiye finalleri başladı: U19 Gelişim Ligi nedir?

Genç yetenekler, canlı yayınlanan maçlarda görücüye çıkıyor.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri, Antalya'da başladı. Söz konusu turnuvada normal sezonu ilk 8'de bitiren takımlar, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Pazar akşamı ilk olarak normal sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe ile normal sezonu 3. sırada bitiren Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir'i 6-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, adını yarı finale yazdırdı.

Emirhan Otel Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Arda Güler (2), Bora Aydınlık ve Kaan Öztürk kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin yarı finaldeki rakibi, play-off’taki diğer maçların oynanmasının ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Galatasaray uzatmalarda turladı

Çeyrek finalde bir diğer karşılaşmada nomal sezonu lider bitiren Galatasaray ile sekizinci tamamlayan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi.

Galatasaray, karşılaşmayı 15'er dakikalık iki uzatma devresi sonunda 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların gollerini 4.,13. ve 95. dakikada Eren Aydın, 122.dakikada Caner Doğan kaydetti.

Beşiktaş'ın gollerini ise 54.dakikada Avtandil Duishoev ve 64.dakikada Koray Yağcı attı.

U19 Gelişim Lig'nin normal sezon puan durumu

Sıra Takım Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Averaj 1 Galatasaray 20 16 4 0 52 +44 2 Trabzonspor 20 10 8 2 38 +24 3 Medipol Başakşehir 20 11 5 4 38 +9 4 Aytemiz Alanyaspor 20 11 4 5 37 +4 5 Kasımpaşa 20 10 5 5 35 +9 6 Fenerbahçe 20 10 4 6 34 +6 7 Göztepe 20 9 6 5 33 +16 8 Beşiktaş 20 10 3 7 33 +11

Sırada ne var?

Pazar akşamı oynanan iki maçın ardından pazartesi akşamı da iki karşılaşma olacak.

Alanyaspor ile Kasımpaşa saat 19.00'da, Trabzonspor ile Göztepe ise saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleler A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.