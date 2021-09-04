Türkiye, altı aylık hasrete son vermek istiyor

Şenol Güneş'in öğrencileri, altı aydır resmî bir maçı kazanamıyor.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Cebelitarık'a konuk oluyor.

Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile altı puanla başlayarak büyük sükse yapan ay-yıldızlılar, üçüncü maçta Letonya ile 3-3 berabere kalarak bir sürprize imza atmıştı.

Milliler, daha sonra kötü bir Euro 2020 süreci geçirmiş ve turnuvadan çok erken elenmişti.

Şenol Güneş'in ekibi, geçtiğimiz hafta Dünya Kupası Elemeleri'ne geri döndü ve İstanbul Dolmabahçe'de Karadağ ile 2-2 berabere kalarak büyük bir üzüntü yaşadı.

27 Mart'tan bu yana hiçbir resmî maçta galip gelemeyen A Milli Takım şimdi Cebelitarık'ı devirip tekrardan çıkış yakalamayı hedefliyor.

G Grubu'nda durum nasıl?

Hollanda'nın bir numaralı favori olduğu G Grubu'nda Türkiye, 4 Eylül'de oynanacak maçlar öncesinde 8 puanla 1. sırada yer alıyor.

Louis van Gaal ile yeni bir döneme giren Hollanda ise 7 puanla ikinci sırada.

Karadağ da tıpkı Hollanda gibi 7 puana sahip ve averajla 3. sıradalar. Bir başka 7 puanı bulunan Norveç de averaj ile .4 sırada yer alıyor.

4 puanı bulunan Letonya 5. sırada bulunurken, henüz puanı olmayan Cebelitarık ise son sıraya demir atmış durumda.

Sıra Takım Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Averaj 1. Türkiye 4 2 2 0 8 +5 2. Hollanda 4 2 1 1 7 +7 3. Karadağ 4 2 1 1 7 +3 4. Norveç 4 2 1 1 7 +1 5. Letonya 4 1 1 2 4 -1 6. Cebelitarık 4 0 0 4 0 -15

Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu oynayabilecek mi?

Bilindiği gibi İngiltere için Covid-19 anlamında kırmızı listede bulunan Türkiye, Premier Lig'de oynayan oyuncuları Türkiye'deki maçlarda oynatamıyor.

Bu yüzden ilk karşılaşmada Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu yer almamıştı.

Fakat bu karşılaşma, kırmızı listede yer almayan Cebelitarık'ta oynanacağı için söz konusu oyuncular forma giyebilecek.

Öte yandan Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu için bu sıkıntı artık ortadan kalkmış durumda.

Türkiye'nin muhtemel 11'i

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında muhtemel 11'i şu şekilde:

Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Türkiye, Cebelitarık maçının ardından 4 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.