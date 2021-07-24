Türk yıldız Barcelona için dünya devlerini reddetmiş!

Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir'in Katalan ekibinin formasını giyebilmek için birçok büyük takımı geri çevirdiği belirtildi.

Lionel Messi ile henüz yeni sözleşme imzalayamasa da transferde hareketli bir dönem geçiren ve kadrosunu Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir ile de güçlendiren Barcelona'da, bu transferin olumlu sonuçlanmasında Yusuf'un Katalan ekibinin formasını giymek için kulübü Rapid Wien'i ikna etmesinin büyük rolü olduğu belirtildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona'nın dikkatini ilk olarak Eylül 2020'de çeken Yusuf Demir bu süreçte Dortmund, Inter, Salzburg ve Leipzig'den de teklifler aldı. Bu teklifleri kabul etmeyen Yusuf'un Rapid Wien yönetimiyle yaptığı toplantıda sadece Barcelona'ya gitmek istediğini söylediği kaydedildi.

Satın alma opsiyonu kullanılacak

Türk asıllı olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Rapid Wien formasıyla toplam 39 maça çıkarken, rakip fileleri dokuz kez sarsmıştı.

Barcelona'da gelecek sezon B takım kadrosunda yer alması beklenen Yusuf'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan bu sezon Yusuf'un yanın sıra Emerson, Memphis Depay, Sergio Agüero ve Eric Garcia transferlerine imza atan Barcelona, yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı Lionel Messi'ye imza attırabilmenin yollarını aramaya devam ediyor.

Arjantinli oyuncunun takımda kalabilmesi için maaş bütçesinde yer açması gereken Barcelona'da Miralem Pjanic ve Antoine Griezmann

gibi isimlerle yollar ayrılabilir.

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