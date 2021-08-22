Tuchel, Lampard'ın kovulmasını engellemeye çalışmış

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, yönetimle Frank Lampard hakkında yaptığı ilginç görüşmenin detaylarını açıkladı.

Geçen sezon Frank Lampard’ın yerine Chelsea’nin başına geçen Thomas Tuchel, takımı Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı.

Chelsea’ye adeta sınıf atlatan Tuchel, bu görev kendisine ilk teklif edildiğinde Lampard’ın yerine geçmekte çekimser davranmış

Ne söyledi?.

Sky Sport’a konuşan Tuchel, ilk görüşmede yönetime, Frank Lampard’ı kovma konusunda emin olup olmadıklarını sorduğunu açıkladı. Futbolculuk döneminde Chelsea formasıyla 11 kupa kaldıran Lampard, menajer koltuğunda ise sadece 18 ay kalabilmişti.

“Yönetime şunu söyledim: ‘Bunu yapacağınıza emin misiniz? Çünkü taraftarlar bunu hoş karşılamayacak. Belki de daha fazla zamana ihtiyacı vardır.’ Chelsea denince akla Frank Lampard, John Terry, Petr Cech ve Didier Drogba gelir.”

“İlk anda Lampard’ı düşündüm, çünkü o Chelsea felsefesinin vücut bulmuş hali; çalışkan, hırslı, büyük bir lider ve sahada müthiş bir takım oyuncusu. Gerçek bir efsane.”

“Sonrasında kararın kesin olduğunu farkettim. Ya kabul edecek, ya da vazgeçecektim. Oyuncularla iyi bir iletişim kurmayı ümit ettim, çünkü 22 kişilik kadrodaki herkes bu değişimden mutlu olmayabilir.”

“Takım Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir grup aşaması geçirmiş, iyi bir performans ortaya koymuştu. Bazen sadece şans yanlarında değildi.”

“Göreve geldiğimde oyunculara, ‘Bakın, onu ben göndermedim. Buraya kendi yöntemlerimle yola devam etmek için geldim, gelin birlikte bu işe bir şans verelim’ dedim.

Beklentiler arttı

Tuchel idaresinde kazanılan başarı göz önüne alınırsa, Chelsea yönetimi Lampard konusunda doğru kararı vermiş gibi gözüküyor.

Porto’daki finalde Manchester City’yi deviren Chelsea, kadrosunu Romelu Lukaku transferiyle güçlendirdi ve sezona öncekinden daha da güçlü bir şekilde giriyor. Tuchel beklentilerin yükseldiğini kabul ediyor.

“Çıtayı yukarı çektik. Bu durum beklenti yaratıyor, umarım dış faktörlerden çok fazla etkilenmeyiz.”

“Kendimize karşı dürüst olmalı ve geçen sezon ligi dördüncü bitirdiğimiz gerçeğini kabul etmeliyiz. Liverpool, Manchester United ve Manchester City ile aramızda kapatmamız gereken bir mesafe var. Şampiyonluk dışındaki her sonucun başarısızlık olduğunu kabul etmiyorum.”

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