Trézéguet’yi Suudi Ligi’nden ayıran 1,5 milyon dolar

Mısırlı milli futbolcu Mahmoud Hassan “Trezeguet”’in Riyad kulübüne transferi, sadece 1,5 milyon dolarlık bir meblağa bağlı hale geldi. Bu yaz transferi, uzun süren Avrupa macerasının ardından Firavunlar’ın kanat oyuncusunu Suudi Ligi’ne geri getirebilir.

"Al-Riyadiya" gazetesine göre, Riyad kulübü yönetimi, Mısır'ın Al-Ahly kulübü ve oyuncu Mahmoud Hassan "Trezeguet" ile, devam eden yaz transfer döneminde uluslararası kanat oyuncusunun transferini tamamlamak için 1,5 milyon dolarlık bir mali engel nedeniyle müzakereleri askıya aldı.

Riyad yönetimi, Al-Ahly ve oyuncu ile üçlü müzakerelere girdi ancak sunulan teklif ile tarafların talepleri arasında belirgin bir mali fark olması nedeniyle şu ana kadar nihai bir anlaşmaya varılamadı. Başkent kulübü, oyuncunun Al-Ahly ile olan sözleşmesinin kalan süresini satın almak için 1 milyon dolarlık bir teklifte bulundu; bu rakam, Mısır kulübünün anlaşmayı tamamlamak için talep ettiği değerden yarım milyon dolar daha düşük.

Oyuncu ile yapılan müzakerelerde ise Riyad, yıllık 2 milyon dolarlık bir maaş teklifi sundu; ancak Trezeguet, sözleşmeyi imzalamak için 3 milyon dolar talep ediyor. Dolayısıyla, oyuncunun maaşındaki 1 milyon dolarlık fark ve Al-Ahli’ye ödenecek yarım milyon dolarlık fark da hesaba katıldığında, anlaşmanın tamamlanması için 1,5 milyon dolarlık bir fark kalıyor.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, en önemlisi İngiliz takımı Aston Villa’daki yurt dışı profesyonel deneyimlerinin ardından 2025 yazında ana kulübüne döndükten sonra, 2030 yazına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeyle Al-Ahli’ye bağlı. Trezeguet, kariyerine Al-Ahli'nin altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine başlamadan önce A takıma kadar yükseldi.

Oyuncu, Al-Ahli ile dikkat çekici bir sezon geçirdi; 32 maçta forma giydi, 18 gol attı ve bir asist yaptı. Trezeguet şu anda Mısır milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve Yeni Zelanda ile oynanan son maçta yedek olarak oyuna girerek, “Firavunlar”ın tarihi 3-1 galibiyetinde üçüncü golü attı.